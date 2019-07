Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se necesitó mucho tiempo para darnos cuenta qué representa la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio.



Desde su primer discurso, cuando fue presentada por Martínez, hasta el que expresó en el Plenario que confirmó la fórmula, sólo hemos escuchado ataques contra la oposición y demostraciones de patoterismo e intolerancia. Evidentemente busca el apoyo de los sectores radicales de la sociedad que han demostrado ser totalmente antidemocráticos.



Esto claramente va en contraposición con el discurso de Martínez, el cual declaró que quiere tener un diálogo con los dirigentes de la oposición, para acordar en políticas de estado. Nadie de la oposición se va a prestar a un diálogo, si el otro te está apedreando el rancho.



Lo mejor para el país es que esta resentida siga en esa postura y la ciudadanía se dará cuenta lo equivocado que sería votar nuevamente al Frente Amplio. Sólo falta que diga que Bachelet es una oligarca porque criticó a Maduro.



Por su actitud nos demuestra que debería haber nacido diez años antes, pues hubiera ajustado perfectamente dentro de las filas del MLN, pues es sabido, por comentarios de quienes lo integraron, que las mujeres eran las más duras. Solamente alguien que no esté en su sano juicio puede pensar que Martínez va a poder dominar a esta señora, cuando declara que su universidad fue el sindicalismo y más sabiendo que va a contar con el apoyo de los más radicales dentro del Frente (MPP, Partido Comunista, PVP, Casa Grande, Partido Socialista) que seguramente van a tener mayoría.



En varias oportunidades ha hecho ver que fue una perseguida por la dictadura y todos las complicaciones que eso le acarreó. Lástima que cuando fue a ver a Vázquez no le preguntó cómo él había hecho para ser un protegido de la dictadura, pues fue declarado ciudadano clase A, lo nombraron en diferentes cargos públicos, le otorgaron becas para estudiar en el exterior y le permitían importar equipos médicos sin recargo.



Esta fórmula es la representación clara del giro a la izquierda que los radicales dentro del Frente Amplio, junto con sus socios del PIT CNT, vienen reclamando hace bastante tiempo. En sus discursos hace referencia a que el Frente representa al pueblo y la oposición a la oligarquía. Por lo que hemos visto en estos quince años, para ellos el pueblo está representado por los malandras que roban y asesinan todos los días; los corruptos compañeros que utilizan el dinero de la gente para sus asuntos personales; los mentirosos que se adjudican títulos que no tienen; los asesinos que integran su partido; los que se dicen defensores de los derechos humanos y apoyaban los Comunicados 4 y 7 en febrero de 1973. Por otro lado, tenemos a los oligarcas que debemos ser los giles que laburamos y pagamos impuestos; que respetamos las normas y leyes que rigen nuestra vida diaria; que somos víctimas de la inseguridad; que convivimos con vagos acampando en la puerta de nuestras casas; que se terminó el seguro de paro y seguimos sin laburo.



Nuestra última oportunidad para sacarlos del gobierno la tendremos el último domingo de octubre. La ciudadanía está cansada de quince años de corrupción y mentiras. El bolsillo manda y eso los tiene muy nerviosos.



Si llegan a ganar deberemos recordar una frase famosa del Vicealmirante Hugo Márquez: “Estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente”.