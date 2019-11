El Canciller Didier Opertti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En una nota anterior sobre política exterior, donde mencioné a algunas personalidades que habían brillado cumpliendo la altísima responsabilidad de desempeñarse como ministros de Relaciones Exteriores, incurrí en una omisión inexcusable. No mencioné al Dr. Didier Opertti Badán.



El Doctor Opertti fue un excelente canciller que prestigió a nuestro país por su talento, formación profesional y sentido de responsabilidad.

Ocupó ese cargo por un lapso de siete años con particular brillo y destaque. Tratándose de un eximio internacionalista, ex Catedrático de Derecho Internacional Privado de nuestra Facultad de Derecho de la UDELAR, Profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, miembro de UNIDROIT, ex Representante Permanente del Uruguay ante la OEA, ex Secretario General de ALADI, protagonista de enorme relieve del desarrollo y codificación del Derecho Internacional Privado y del Derecho Internacional Público, su prestigio lo precedía cuando procedió a ocupar el cargo de Canciller de la República. Y ese prestigio hizo que, cuando ocupó el cargo de Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas recogiese, no sólo el respeto por su proficua trayectoria como diplomático e internacionalista, sino además, la admiración por haber cumplido, con el reconocimiento unánime, esa difícil gestión.



El no haberlo mencionado expresamente en esa nota fue injusto porque, desde el punto de vista técnico, el Dr. Didier Opertti ha sido uno de los más capacitados para desempeñarse como Canciller de la República y uno de los que más han prestigiado, en el cumplimiento de esa compleja tarea, a la política exterior y a la diplomacia de nuestro país.