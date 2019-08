Cáncer, ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@| Porque es frecuente en Uruguay, no solo predomina después de los 50 años, hay cada vez más en jóvenes. Perjudica a la persona, la familia, entorno laboral, la sociedad y sus costos, inherentes a este grave azote.



Con frecuencia afectan pulmón, mamas, intestinos, piel, aparato genital. Más, la realidad es que se toma conciencia cuando hay un daño colateral o personal: necesidad de educar para prevenir.



Su importancia nacional traspasa su incidencia, por la capacidad de lograr penetrar en su proceso, tratamiento y prevención. Situación reinante en pocos países. Por pequeño, sin dificultades geográficas ni de comunicación. Con una población exigua, homogénea, de nivel cultural adecuado. La permanencia de familias agrupadas facilita la intercomunicación y además, aceptan colaborar para su estudio. Hechos favorables a la ciencia para beneficio humano.



El origen. Las células del organismo permanentemente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Equilibrio dependiente del sistema orgánico de control. Su ruptura, influida por el medioambiente (contaminación ambiental, o de otro tipo, química, física). Inducen cambios genéticos (cambio provocado), el cual alterado, desbloquea una progresión no controlada, de heterogénea entidad y agresividad. La otra vía de origen está ligada a la activación o desactivación de genes, transmitida por herencia, que libera esos cambios, dando lugar al cáncer.



Desarrollo. La actividad, iniciada en una célula lleva años antes de revelarse: última etapa del ciclo.



Presentaciones. La más conocida, irrumpe en la población general, por noxas (agentes) diversas (externas) que inducen el crecimiento descontrolado. Mientras, por otra, están quienes heredan y trasmiten de una a otra generación, la modificación génica (interna), quien, al expresarse, inicia el evento, pudiendo comprometer diversos órganos.



Por qué Uruguay. Sus características, permiten obtener información clínica, de las personas, habiendo conciencia a ser estudiados. Consienten la búsqueda de personas para hallar mutaciones (alteraciones), sugerir directivas y prevención.



Finalidad. La detección permite conocer la enfermedad y es de aplicación terapéutica. Ese proceder permite salvar vidas y prevenir. Hechos corroborados por años de estudio, tratamiento y control. Una realidad existente en el país.



La prevención, tiende a evitar el problema. La primaria, sugiriendo evadir noxas (agentes dañinos) que inducen directa o indirectamente a la enfermedad. Mientras, la prevención secundaria atiende a quienes fueron afectados y es más específica.



Colofón. Este emprendimiento estudia la enfermedad, pretende diagnosticarlo antes de enfermar o de manera temprana. Tratarlo adecuadamente y seguido de una prevención conveniente. Continuando el estudio y descubrimiento de nuevas vías de desarrollo y tratamiento. Este proyecto trasciende fronteras, tiene años de experiencia, de resultados, quienes confirman la veracidad de lo expuesto. El hecho es difundirlo, apoyándolo para hacerlo viable para todos. El cáncer se puede tratar y evitar. La ciencia no duerme. Apóyela.