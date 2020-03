Cancelación de vuelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Considero que habiendo tantos problemas serios quizás esto suene como una frivolidad.



Me permito plantear que si American Airlines entiende que sólo volará a Uruguay de enero a mayo, aduciendo que es la temporada que atrae pasajeros, bien puede dejar de operar en Uruguay y dejarnos a los uruguayos arreglar vuelos con compañías que operan todo el año. Se me ocurre que es un tema de soberanía que el Uruguay no debe manejar a la ligera.