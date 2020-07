El canal Magdalena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El ex Canciller de la República Argentina, Jorge Taiana, en su calidad de senador, juntamente con otros legisladores, acaba de presentar un proyecto para la construcción del canal Magdalena.



Se trata de un canal que partiría del Codillo (km.143.900) hasta la Isobata de 12 metros del Río de la Plata con dirección SE de 61, 4 km de extensión, un ancho de solera de 150 metros que, en una primer etapa, tendría una profundidad de 40 pies y, en una segunda, de 47.



Al presentar ese proyecto, el Senador Taiana, está recogiendo la propuesta que, desde hace algún tiempo, viene realizando el ex Secretario de Puertos y Vías Navegables de ese país, Ing. Naval Horacio Tettamanti que, en su proyecto, sostenía una extensión de 50 kilómetros.



Luego de fundamentar, por razones operativas, su propuesta, el Senador Taiana indicó que el Uruguay aprobó ese proyecto en los términos de los arts. 17 y ss. del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.



Se trata de un emprendimiento que tiene muchos años de considerado por los especialistas argentinos, incluso por mi amigo el Capitán Horacio Salduna, en su libro “El Mar que no miramos”, publicado en el año 1990 y que se vuelve a plantear, a pesar del alto costo que tendría que estimo estaría en el orden de los 450 millones de dólares. La construcción de este canal implicaría abandonar el dragado del Canal de Punta Indio que tiene un trazado que lo aproxima a las costas uruguayas.



Brevitatis causae no haré referencia a las consecuencias que podrían resultar de concretarse esta iniciativa que, incluso examiné en un informe de hace algunos años, simplemente, considero del caso: a) Que la A.N.P. informe a la ciudadanía si se ha previsto la eventual construcción del canal de la referencia en el plan de desarrollo portuario y b) Que la Cancillería informe si, efectivamente, la delegación uruguaya ante la CARP prestó su consentimiento al proyecto de canal que examinamos, los informes especializados que la llevaron a tomar esa decisión en su caso y las características que tendría el mismo conforme a su presentación al plenario de esa comisión binacional.