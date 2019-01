En el campus de Maldonado

@| Muy aceptable concurrencia.



Club Nacional de Fútbol vs. el Campeón de América.



No cabría expresar malestar alguno, si no se hubiera cobrado entrada. Los que fuimos y todo el que lo vio por TV.



¡Es un amistoso!, se dijo. Para ir afinando el equipo para las instancias que vienen.



¿Un equipo?



Con los cambios que se hicieron, en ambos lados, se podrían haber formado cuatro equipos, pues la vorágine de los cambios llegó a ser hasta de ¡¡cuatro!! por vez.



Se complementó el argumento con la expresión: “es para ir viendo el entendimiento, entre los que ya están y las nuevas presencias”. ¡¡Imposible sacar conclusión alguna!!



En 15 ò 20 minutos en que estuvieron juntos, a quiénes se pretendía observar,. ¿Es posible sacar algo en limpio?



Señores Dirigentes. Sres. Técnicos, los que tenemos muchos años de fútbol, no merecíamos eso.



¡¡Y la indignación, fue general pues no vimos nada!!