Campañas electorales

Bajo el título “Importante para nuestra economía” en el Anuario de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (1965-66) encontramos este comentario, que creemos plenamente actual en estos tiempos que corren:

Los cuatro grandes Partidos alemanes representados en el Bundestag (La Unión Cristiano- Demócrata, la Unión Cristiano-Social, el Partido Social-demócrata y el Partido Demócrata-Liberal) han dado un paso atrevido. Se proponen desarrollar una campaña electoral objetiva y decorosa, limitada en el tiempo, negándose a que resulte gravosa para el país.



La pérdida de tiempo y los millones tirados en propaganda negativa (hablando mal del adversario) son factores corrosivos para cualquier economía. Pero el envilecimiento del votante, acostumbrándolo a ver tirar, fríamente el dinero, en papeles, ruidos y pinturas, todo eso afecta al país entero en su estructura espiritual. Será difícil, luego de ver que los futuros gobernantes son tan displicentes con los dineros del Partido, creer que podrán serlo menos cuando manejen fondos del Estado.



“La campaña electoral no es una guerra, afirmaron los dirigentes y por eso pretendemos impedir tanto las batallas de “papel” como las otras no menos onerosas, “las batallas oratorias”. Los grandes mitines se harán dentro de los tres últimos meses, y los carteles se colocarán solo dentro de las últimas cuatro semanas y en los lugares especialmente designados para ello.



Adherimos:

Nadie se ha civilizado escuchando la diatriba furiosa, o mirando la mugre de la ciudad a varios colores, o pegoteada en sus paredes. No es “conocer” ver los candidatos representados con murales de cuatro metros, de papelitos y papeluchos repitiendo números o apellidos hasta la saciedad.

Dejemos al país que trabaje y no despilfarre y pongamos un freno en esta falsa industria. Cuanto más pobres sean los partidos políticos más cuidado pondrán en lo que dicen y hacen y más importante que lo que la propaganda dice de sus pro-hombres es la clase de vida que llevan, el ejemplo que dan y la armonía que existe en sus procederes privados y públicos.