@|Los empleados públicos junto al Pit Cnt y el Frente Amplio están haciendo una dura campaña política, agresiva y artera, con sus reclamos dirigidos e intransigentes, en momentos que el país está saliendo de la crisis por la pandemia; sumado a los efectos internacionales de una guerra.



Los empleados públicos no han sufrido directamente como muchísimas personas que han estado en seguro de paro, que han perdido sus empleos, que han cerrado sus negocios, etc.



Es cierto que han tenido alguna pérdida salarial, como todos, pero jamás vieron comprometida su fuente laboral o sus ingresos.



Para hacer política partidaria usan el dinero del pueblo que paga sus licencias sindicales. El pueblo pagó durante muchos años el sueldo al hoy presidente del Frente Amplio, sin que fuera a trabajar un solo día. El pueblo no les paga para que hagan política partidaria, con paros y reclamos permanentes. Son parte del Estado y en estos momentos deberían tener un poco de respeto por todo el pueblo, colaborando y poniendo el hombro al país.



Pero parecería que, al igual que el Pit Cnt, no les importa nada más que el Frente Amplio. Aunque deberían entender que primero está el país, el pueblo y por último los partidos políticos.



Son momentos difíciles, el dinero no abunda. Su partido dejó las arcas muy dañadas, el país endeudado y con mucha fragilidad social, cientos de miles de personas al borde o en la pobreza, a lo que luego se sumó la pandemia y los efectos de la guerra.



¡Empleados públicos, privados, etc. reaccionemos contra esos dirigentes que promocionan el cuanto peor, mejor! Colaboremos, porque cuanto mejor le vaya al gobierno, mejor nos irá a todos.