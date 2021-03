En campaña permanente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| La maquinaria opositora destructiva a full.



El FA y los sindicatos unidos indisolublemente en aras de sus intereses, con su metodología tradicional de lucha por el poder y no por el pueblo, al cual usan indiscriminadamente y de slogan.



Cero empatía con el gobierno y la pandemia mundial y cero respeto a la mayoría que votó al gobierno.



Sus pocas propuestas parecen órdenes. ¿Quién les dijo que esas son las soluciones?



Proponen dar y dar, fiel a la demagogia populista que profesan, sin decir cómo se financia eso, porque saben lo mal que dejaron las arcas y la economía, y eso es imposible de cumplir. Ellos saben del rancherío y la fragilidad con que dejaron a mucha gente. Ahora achacan la pobreza a este gobierno.



Autoproclamados dueños absolutos de la verdad, pregonan que lo de ellos es todo bueno y lo del gobierno es todo malo, agregando la falacia de que este gobierno quiere destruir todo: instituciones, salarios, etc.

No admiten una sola crítica en contra y reclaman ser oídos, cuando no oyeron a nadie.



Mediocre y triste contradiscurso a la rendición de cuentas que hizo el Presidente Lacalle Pou. Atacan escalonadamente por varios frentes para crear la imagen de que todo está mal.



Metodología izquierdista preparada.



¿Así será hasta el 2024?



El gobierno, aunque no sea infalible y el mismo Presidente lo reconoce, está capeando el temporal, haciendo frente a una crisis nacional e internacional producto de la pandemia y lo está haciendo con éxito.



Conclusión: estuvo bueno cambiar. La gente lo ve, el FA lo sabe, le duele y lo quiere destruir. Apátridas por donde se los mire.