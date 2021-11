Campaña contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña que están haciendo el Frente Amplio y su socio el Pit Cnt para derogar los 135 artículos de la LUC, es una campaña mal intencionada, engañosa y de desinformación. No de información.



Están pensando en las próximas elecciones y el verdadero objetivo es desprestigiar al gobierno.



No les importa el daño que le puedan causar al pueblo (si aumenta la delincuencia, si la enseñanza no mejora, si la desocupación no disminuye, si la salud se deteriora, si a la industria le va mal y los que no tienen garantía para alquilar no pueden alquilar mejor) ya que es el fin que buscan.



Sueñan con volver al poder a cualquier costo.



Si usan los argumentos de buena fe, queda claro que no tienen capacidad de comprensión o no saben leer. Si lo hicieran de mala fe, es peor aún, pues queda claro que mienten.



O se sacan la careta o vuelvan a la escuela.



Tanto esfuerzo desplegado para un objetivo tan mezquino.