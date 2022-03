Campana de largada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Dentro de muy poco tiempo, los orientales tenemos una “penca” que resolver.



Libremente, como corresponde, vamos a elegir qué es lo que queremos para el Uruguay de hoy.



Si queremos volver al pasado y seguir apoyando a los que defendían a Sendic, a pesar de que fue procesado por peculado y dejó ANCAP al borde de la quiebra.



Si queremos seguir apoyando a los que inventaron el FONDES para estafar a los uruguayos; léase Envidrio-Placeres y Alas U, entre otros.



Si queremos apoyar a sindicalistas que cobran sin trabajar; a los piqueteros que destrozaron Friopan.



Si queremos apoyar a los inventores de la Regasificadora, que le va costando al Estado cientos de millones de dólares.



Si queremos apoyar a los que hicieron el Antel Arena, que se gastaron 120 millones de dólares, no se sabe en qué.



Si los uruguayos quieren seguir apoyando a los despilfarradores que dejaron el país en rojo, tienen todo el derecho del mundo en votar Sí; es su libertad.



Yo, como ciudadano común, me sumo a los miles de orientales que tenemos fe en el futuro y vamos a llenar las urnas de hojas celestes.



Tenemos que apoyar a nuestro Presidente; el que la ciudadanía quiso que nos comande. Tenemos que apoyar al Ministro Salinas, brillante. Tenemos que apoyar a la Sra. Ministra de Economía, Arbeleche, que le ha dado cátedra a más de uno. Tenemos que apoyar al Ministro Mieres, que tiene que pelearla con unos taitas. Tenemos que apoyar al Pte. del CODICEN, Robert Silva.



Tenemos que apoyar al gobierno todo, que ha dado muestras de su seriedad para solucionar los problemas, y tenemos... orden de no aflojar.