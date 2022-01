Campaña por el Sí: engaño y confusión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En un nuevo intento de engaño (uno más y van...) ahora quieren desmarcar la campaña de lo político partidario (porque eso los perjudica) y traen al ex frenteamplista, luego muy crítico del Frente Amplio: Esteban Valenti.



Crítico del referéndum, ahora jefe de campaña del mismo. Un individuo poco creíble pero con mucha dialéctica, un hábil declarante.



Anuncia el referéndum como “ciudadano” por las casi 800 mil firmas y no como del FA o del Pit Cnt.



Comete un grave error y le falta el respeto a los ciudadanos que no firmamos, que somos muchísimos más que los firmantes.



¡Nuestra campaña, entonces, también es ciudadana, Sr. Valenti! Ciudadanos somos todos.



Su otro grave error: dijo que la LUC es una ley nefasta, sin aportar pruebas ni hechos.



¡Llevamos más de un año y medio de la LUC con resultados positivos!



La campaña por el Sí no tiene argumentos válidos, entonces apelan al engaño y a confundir a la gente con palabritas que impacten.



¿Cuánto dinero se va a gastar sólo por la destructiva política partidaria del Frente Amplio y sus socios del Pit Cnt?