Campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Comienza la recta final de la carrera electoral.



El Frente Amplio, fiel a su estilo, cero propuesta, pero arremetiendo contra todo opositor de cualquier manera, creando cucos de derecha, de quitas de planes sociales, de salarios etc.



Una película que ya vimos, que fue éxito en otras épocas, pero que hoy, visto lo que queda del país en manos del Frente Amplio, es pura ciencia ficción.



El Frente Amplio recibió al país en franca recuperación, reconocido por el propio Vázquez. Después de 15 años de gobierno, gozando de una bonanza exterior histórica, entregará el país en franco deterioro en Economía, Educación, Seguridad, etc. Fragmentado socialmente al crear resentimiento entre ricos y pobres, trabajadores y empresarios. Dejan una deuda externa descomunal, empresas cerradas y otras al borde del cierre. Crecimiento de asentamientos. Barrios que eran de gente trabajadora convertidos en guetos de la delincuencia. Dejará pobreza asistida, pero pobreza al fin.



Miles en situación de calle, algo nunca visto. Procesamientos de un Ministro de Economía, renuncia del Vicepresidente de la República, etc. ¡Corrupción!

Según Vázquez, el mejor programa de gobierno para Uruguay.



¡Se cae a pedazos!



No han tenido grandes inversiones, sólo heredadas.



Las suyas: Aratirí, Gasificadora, Pluna, Alas U, Ancap, cooperativas a las que le prestaron millones de dólares sin retorno. Todos oscuros fracasos con pérdidas millonarias para el país.



Ahora se viene una secreta inversión de UPM. Para desconfiar.



No falta en la carrera el ex presidente Mujica lanzando un gran plan, lo opuesto a lo que hizo cuando fue presidente. Una vez más demuestra lo poco creíble que es.



Se cayó el blindaje de Astori, creador de los mayores impuestos al trabajador y al jubilado (IRPF y IASS), que ahora reconoce su fracaso al no poder reducir el déficit fiscal, después del fiscalazo tras mentir junto con Tabaré que no pondrían más impuestos.



Seguridad: otro fracaso, con un Ministro mantenido y mimado por Mujica y Tabaré que deja cientos de muertos y mayoría de ciudadanos asaltados.

Mides: denunciado por clientelismo y corrupción. Pregonan absoluta transparencia y no permiten una comisión investigadora. ¿Ud. no desconfiaría?



Se cae el mito del Frente Amplio.



Amanece, asoma un nuevo día, la gente comienza a despertar. El sol brillará nuevamente en la patria oriental.