Campamento en Ciudad Vieja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace un tiempo atrás, el dirigente sindical Sr. Gabriel Molina expresó: "Los chetos de Pocitos que levantan casas con cuatro palos y una madera” (haciendo referencia a la ONG Un Techo por Uruguay) .



Esa manifestación, como tantas otras, emitidas con cierto odio y con el fin de desacreditar, me viene hoy a la mente cuando debo hacer un trámite en la Ciudad Vieja. Quizás sea cierto que los “chetos de Pocitos” construyen casas con madera y cuatro palos, pero esos materiales son comprados con dinero propio o recaudado con esfuerzo y además ponen mano de obra con horas de trabajo quitadas a beneficio propio sin contar con ningún apoyo estatal.



¡Qué gran diferencia con el movimiento al cual pertenece el Sr. Molina!



Tal como mencioné, en mi visita a la Ciudad Vieja, debí transitar por la Peatonal Sarandí, allí, en la esquina con Juan Carlos Gómez me encuentro con un contenedor convertido en módulo habitacional con aire acondicionado, supongo que baño y otras comodidades; también una carpa de grandes dimensiones sobre la acera de la segunda calle mencionada cuyas cuerdas de sostén están atadas a las rejas del Cabildo (monumento histórico, si los hay).



No estoy aquí discutiendo el fin de ese campamento llevado a cabo por empleados de la empresa del Gas, lo que me llama la atención es la pasividad de la IMM por permitir “acampar” en la vereda del Cabildo, cortando el paso peatonal y dejar estacionar un contenedor en pleno paseo público. ¿Qué pasaría si los “chetos de Pocitos” hicieran algo similar? ¿No debería ser otro el lugar para manifestar sus discrepancias con la empresa?



También me pregunto y no quiero ser mal pensado de cómo lograron cruzar un cable de alimentación eléctrica sobre la calle para alimentar el aire acondicionado y otros elementos; ¿estarán “colgados” ó tuvieron la colaboración de UTE?



Sin dudas hay diferencias en los apoyos que brindan los organismos públicos a diferentes grupos de personas que luchan por sus intereses, y los que lo hacen por los demás.