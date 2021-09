Caminar por Montevideo...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sra. Intendente Doña Carolina Cosse:



Como ciudadano que vive en Montevideo y paga puntualmente todos los impuestos, me tomo el atrevimiento de escribirle a Ud. que es la Gobernante de Montevideo.



El motivo de la presente es ver qué pasa con las responsabilidades básicas del gobierno que usted dirige, puede parecer simple, pero nos muestra como somos.



Resulta que caminar por la rambla de Pocitos en un fin de semana es toda una aventura; caminar tranquilo disfrutando del paisaje no es posible, hay que estar alerta a las bicicletas que andan rapidísimo esquivando peatones.



Sé que la IMM hizo todo lo que estaba a su alcance; contrató algunos payasos que, si podían, paraban alguna bicicleta para que circulen a pie. No funcionó. Luego, pusieron cartelería indicando que había que circular a pie, tampoco funcionó. Tal vez ahora con la fibra óptica y algo de inteligencia artificial se pueda encontrar una solución...

Pero mientras tanto habrá que seguir esquivando a los ciclistas.

Si esto fuese en la rambla solamente podría tolerarse, pero este comportamiento empeora con los birrodados en general. Las motos circulan a velocidades imprudentes en forma impune; circulan por la vereda para adelantar a los autos. Del respeto a los semáforos. ni gasto tiempo.



El motivo por lo que esto pasa es clarísimo: con las cámaras de velocidad no se les puede multar y los inspectores no están por ningún lado; entonces, hay que arreglarse entre nosotros, porque la IMM está ausente, algo así como la ley de la selva.



Para cobrar son los primeros, para multar a los vehículos también, pero cuando se trata de hacer su trabajo no existen; pese a los sueldos de privilegio y horarios mínimos que cumplen.