Cambio de router fallido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Acorde a la propuesta recibida de Antel, acepté cambiar el router para teléfono fijo y wifi.



Debí esperar al cadete de la empresa distribuidora, sin poder salir de mi domicilio por ser el período previsto de entrega por espacio de 4 horas.



Al recibir el nuevo, entregué el viejo como estaba indicado. Intenté mediante el código QR hacer la prevista sencilla autoinstalación.



Me fue imposible.



Me comuniqué con el servicio de reclamos y me dicen que el problema es que no tengo señal de fibra óptica, la cual tenía sin problemas antes del recambio realizado.



Pido ayuda y me dicen por dos veces, con intervalo de 12 horas, que “en algún momento me enviarán un técnico según los reclamos existentes”.



En definitiva, no tengo teléfono fijo ni wifi, debo usar los datos móviles de mi celular y no sé cuándo y cómo tendré de nuevo los servicios que pago puntualmente y no puedo acceder por haber cambiado el router por una “fácil autoinstalación” con un manual por video que no puedo ver y uno escrito que está en inglés. Felicitaciones Antel!!!