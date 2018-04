@|Originalmente las empresas públicas fueron creadas para la defensa de los intereses de los ciudadanos, también fueron creados entes testigos como Subsistencias, que aseguraba precios razonables de productos de primera necesidad. Pasó el tiempo y ese paradigma fue cambiando de a poco.



Recuerdo algo que me decía mi padre, que ser funcionario público era una distinción y un orgullo. El cambio de paradigma se fue dando cuando pasó a segundo plano el objetivo de las empresas públicas y hoy se trata de defender el empleo público, o sea a los funcionarios que trabajan en dichas empresas.



No existe ningún reclamo por parte de los sindicatos para que las empresas sean más eficientes.



Las Intendencias, Ancap, Ute, Ose, Brou, los Ministerios y demás instituciones, todas defienden los derechos de los funcionarios y nada más.

Es un verdadero cambio de paradigma; ahora se trata de que los ciudadanos cuidemos a quienes están empleados en dichas empresas, lo primero es eso. Si la empresa gana dinero ó no, si sirve de ente testigo ó no, a nadie le importa. Caso clarísimo el de Ancap, que nos dicen que tuvo un superávit de 39 millones de dólares, y que es una falacia ya que por el precio de los combustibles los uruguayos hemos pagado 400 millones de dólares demás, ó sea que este año perdió 361 millones de dólares...



Hace dos años que se re capitalizó con cerca de 800 millones de dólares y ahora nos mienten en forma descarada.



Como decía al principio, se cambió el paradigma; antes era que las empresas eran para la defensa de los intereses de los ciudadanos, y ahora es que los ciudadanos estamos para defender con nuestros bolsillos a las empresas de los funcionarios de turno.