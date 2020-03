Tiempo de cambio y esperanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La instalación del nuevo gobierno de nuestra República encabezado por el Dr. Luis Lacalle Pou y por su Vicepresidente electa la Esc. Beatriz Argimón, no hace más que afirmar el valor de los principios democráticos y republicanos contenidos en nuestra Constitución Nacional. Pero más aún, confirma la necesaria institucionalidad de nuestro Estado, luego de haber logrado superar el oscuro período dictatorial que se iniciara en 1973 y recuperar el pleno goce de nuestros derechos cívicos a partir de 1985. Sobre todo, esta instancia histórica de gran significación, respeta el mandato de las urnas que, libre y categóricamente, se expresó en Octubre de 2019.



El Soberano, decidió cerrar el paso a un cuarto ejercicio del Frente Amplio en el poder, y también le quitó las mayorías parlamentarias absolutas, de que gozara en ambas Cámaras del Poder Legislativo, en sus tres períodos de gobierno.



Este resultado electoral no es nada menor. Ya que, quienes tuvieron todo a su disposición para “realizar los sueños” que prometieron y cumplir con los eslóganes con los que capturaron voluntades (el “país de primera” y el “país productivo”) dejan el poder público que detentaron durante quince años, sin haberlo cumplido. Esa y no otra, es la razón íntima de su derrota.



La ciudadanía optó por el cambio, le dijo No a la continuidad. Se abre entonces un tiempo de cambio y de esperanza. Tiempo en el que, el nuevo gobierno, el autodenominado de “coalición multicolor” tendrá que “hacerse cargo”, y con sus mejores cuadros, gobernar de acuerdo a su compromiso con el país encarando los desafíos que supone la enorme tarea que se les encomendara.



Con un Poder Legislativo representativo de muchos partidos políticos, que cumpla a cabalidad con su esencial función de contralor; con representantes del Frente Amplio en órganos de gobierno y en empresas públicas.



Nuestro país todo, merece una realidad mejor que la actual y son varias las “herencias” que dejan estos lustros frentistas, mal que les pese y lamentablemente, tan cercanos al populismo demagógico. Creemos que la coalición de gobierno logrará su objetivo y revertirá -para bien de todos los habitantes de este suelo- los índices de criminalidad que preocupan, así como el nivel de la educación pública y el estancamiento productivo del sector privado. El articulado de la denominada “Ley de Urgente Consideración” puesto en conocimiento público, aunque aún no presentado, ya despertó reacciones en gremios que anuncian paros y movilizaciones contra “la derecha”, tal vez olvidan que sus representantes en el Parlamento Nacional –no en los gremios- tendrán la oportunidad de defender “sus derechos” en los espacios donde legalmente corresponde.



Nuestra Constitución prevé este mecanismo de tratamiento especial de un proyecto de Ley. No fue sacado de una galera. Las necesarias auditorías que se anunciaron, son requeridas por la ciudadanía y deberán llevarse a cabo, no como “caza de brujas” sino sencillamente, para conocer cómo se administraron las distintas reparticiones del Estado, más en aquellos asuntos en que las mayorías absolutas, impidieron comisiones investigadoras. Y que cada quien asuma sus responsabilidades. Ni más ni menos.



Somos testigos de este nuevo tiempo de cambio y de esperanza, de desafíos y de las necesarias decisiones políticas, que permitirán colocar a nuestro país en el Siglo XXI en el que vivimos. Un gran país, al que imaginamos socialmente integrado y nuevamente en la senda de la superación por el esfuerzo, con honestidad y compromiso.



Un país donde reine la Libertad, con seguridad y pleno goce de los derechos humanos básicos o de primera generación, en el que lo político, debe estar siempre por debajo del Derecho, senda de la que nunca debió apartarse.



Que así sea.