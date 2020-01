Cambio climático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| El perfil de 2019.



Definir el año 2019 a través de palabras fue lo que se propuso la Real Academia de Letras Española. Pero pretender hacer un perfil de la realidad me parece demasiado pretensioso.



La realidad es complejísima de explicar, representar y pensar. Claro que se perciben a nivel global muchas preocupaciones que van desde las económicas, sociales y políticas, hasta las climáticas. A todas las sentimos en la propia piel, es decir, y literalmente hablando, afectan a nuestro cuerpo y mente.



La cuestión climática ha estado en prácticamente todos los medios de comunicación porque sus consecuencias ya impactan directamente en la economía mundial. Investigadores ya calculan los daños que causará el aumento del calor en la agricultura. En algunos plantíos como la soja, por ejemplo, habrá una caída de la cosecha del 25 % en Brasil.



Ante esta constatación, los científicos ya buscan formas de adaptar ciertas plantas a la nueva realidad ambiental de aumento de la temperatura en dos grados. Y creo que este es el punto clave: si usamos la ingeniería genética para continuar plantando, parece que nunca nos preocuparemos por encontrar soluciones a la cuestión climática, tal vez, consecuencia del efecto estufa.



Por lo tanto, estamos frente a una contradicción. O sea, arreglo una cosa pero no otra que es causa de la primera. Deberíamos cambiar de paradigma socioeconómico. Tenemos que controlar nuestras ansias de consumo desde lo más profundo de nuestro ser.



Hay que reflexionar sobre lo que realmente genera bienestar, que no es consumir más, sino equilibrar nuestros sentidos, y así, desarrollar una consciencia de paz interior.



Es que si somos fuertes emocionalmente, el medio no podrá abducirnos con sus tentaciones desmedidas de consumo desenfrenado, que lleva al desequilibrio personal y al desastre medioambiental.