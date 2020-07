Cambio de Canciller

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Luego de la sorpresiva renuncia del Economista Ernesto Talvi a su cargo de Canciller para seguir "jugando el partido" desde otra posición, algunas reflexiones se me ocurren que pueden venir al caso.



Es natural que el Ec. Talvi haya sentido que desde su rol de Canciller, desempeñado impecablemente (¡hay que decirlo!), quedaba limitado su radio de acción y como conductor principal de su partido buscara ir a más, teniendo tanto para dar por su gran preparación y profesionalismo, es decir "jugando en toda la cancha".



Ahora bien, creo sería muy importante y seguramente así será, que se hiciera una transición bien consensuada con su sucesor, el ex Embajador de Uruguay en España, Sr. Francisco Bustillo, ya que lo hecho por el Ec. Talvi en su corto paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo firmemente va en la línea de lo que todos los uruguayos queremos, buscando poner a nuestro país en el mundo de la mejor manera posible, de forma de incentivar el relacionamiento fluido con todos los actores globales.



Ello traería importantes y seguramente redituables consecuencias económicas y de reactivación de nuestras posibilidades, hoy seriamente comprometidas a causa de la pandemia del Covid-19 y el manejo hecho hasta ahora por los gobiernos anteriores, que, en épocas de bonanza de la economía, no supieron mirar más lejos.



Por todo ello, hago votos para que el nuevo Canciller y el saliente aúnen esfuerzos en pos de salir fortalecidos cuanto antes de esta situación que compromete la vida y el bienestar de tantos uruguayos, así como también avanzar aún más en la consolidación de la Coalición de gobierno, elegida por la mayoría de los uruguayos.



Comprendiendo los motivos del Ec. Talvi de poder abrir su horizonte para volcar su experiencia en tantas áreas que domina, desde lo económico, social, cultural, etc., luego de su impecable gestión en CERES, le deseamos la mejor de las trayectorias así como también una excelente administración al Sr. Canciller Francisco Bustillo, será en beneficio de nuestro país. ¡Hay equipo!



¡Que importante resultará para todos los uruguayos observar que este cambio de conducción se sella con un abrazo fraterno entre ellos para así evitar una interpretación mal intencionada de algún actor político que agrave la brecha que todos queremos zanjar!