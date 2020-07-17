Arq. Jorge A. Crosa Montevideo

@|Don Enrique Santos Discépolo escribió tiempo atrás en su “Cambalache” comportamientos humanos que se trasladan hasta hoy. Lo denunciado por la Secretaria General de ADEOM, Valeria Ripoll (y llamativamente en solitario…) con la contratación de 1000 funcionarios zafrales, “pasándose por el lomo” las tan nombradas “listas de prelación”, hacen que la frase “¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!”, tenga mucha convergencia y asidero.

Pero al parecer todo el mundo directriz de la “IDM” parece confluir en el panfletazo y el olvido.

A los 1000 funcionarios de “arriboira” que denuncia Ripoll, se le suma el olvido de la renuncia del ex Director Puntigliano, por diferencias de conducción con el actual Intendente Di Candia, por precisamente, no hacer, lo que se debía hacer. Reformas que en su momento tuvieron el OK, del ex Intendente y actual candidato, Daniel Martínez.

¡Pero lógico! "Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. ¡Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor!", escribió Discépolo.

Y es la gran preocupación…"todo es igual, nada es mejor”. Es que estamos igualando “pa’bajo” mi amigo lector y en estos tiempos, donde cuesta ganar el mango, donde hay que cuidar cada pesito, molesta y mucho, que nos administren mal.

Es hora de darle una oportunidad al cambio, más allá de ideologías.

Recién el FA y sus tres ¿candidatos? van a tener las líneas generales de su programa de gobierno, mientras que Raffo ya lo tiene armado, estudiado, contrastado y si el montevideano permite... en setiembre poniéndolo en práctica.

Las idas y vueltas de la “colisión gobernante”, sí… leyó bien, porque se chocan entre ellos, sin sentido y sin levante, dan la pauta de un modelo cansado, agotado, que "ya jugó” y debe ir al "banco de suplentes".

La batalla más difícil a librar acá, es desmitificar en las hegemonías de izquierda, por 30 años consecutivos triunfantes en la capital, que no se trata de buenos y malos, sino de contenidos y buena administración por un lado y de desorden y pésima gestión del otro.

Y ahí, va la retórica: “¿Todo es igual, nada es mejor? ...”.

El cronista está dispuesto, con el respeto debido, a debatir las ideas, ¿pero con quién? Si del otro lado no hay contenido, sólo volumen es lo que se advierte…

Captar esa masa crítica, pensante y activa, será el desafío de este nuevo concepto. El tiempo dirá, si el elector estará maduro para confiar su decisión.

"¡No pienses más, sentate a un lao que a nadie importa si naciste honrao!".

Basurales, calles rotas, altos impuestos al emprendeurismo, inspecciones al “dale nomás” y falta de agilidad en los procesos territoriales, hoy… son moneda corriente.

Creo profundamente que el lector “piensa”, que el lector “no se sienta a un lao…”, que es importante ser “honrao” y que "otro Montevideo", es posible.

En el “mano a mano” está la clave. A probar y a confiar, con mucho para hacer y poco para perder, hay alguien que se juega a la coherencia entre el “pienso, digo y hago”.

Del otro lado…. “Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos”. Cambalache al frente… mejor… ¿vamos por otro lado?

Coherencia, saber por qué se cambia, esa es la razón y no otra.

El "Montevideo de todos" no fue así. Fue de algunos...

Creo fuertemente en "El Montevideo es de ustedes"...

Y son "ustedes y nosotros" los que tenemos esa responsabilidad de cambiar el rumbo, hasta hoy infructuoso.