Cámaras de la IMM

@| Estuve viendo un mapa en donde se detalla la ubicación de las cámaras de fiscalización vehicular que tiene puesto la IMMontevideo en las calles.

Las mismas controlan en forma automática, creo, la velocidad de los autos en las distintas avenidas. Lo fabuloso de esto, es ver que las mismas se encuentran en zonas del Centro y barrios cercanos a este. Las hay sobre Av. Italia, sobre la rambla, etc., pero no veo ninguna puesta en Piedras Blancas, sobre Gral. Flores en Maroñas, etc.



Como siempre, se fiscaliza a quienes pueden pagar las altas multas y ni se preocupan de ponerlas en donde la gente directamente nunca las pagaría.

En cuanto a los controles de la IMM, todo tiene la misma forma, “van” donde les sirve.



En esos lugares antes citados, se ven vehículos inhabilitados, nadie los controla, hacen lo que quieren, se trasladan como quieren, o como pueden, sin luces reglamentarias, haciendo ruido con los escapes de autos o motos, sin matriculas de motos, sin cascos, mas de dos en las motos, doblando cuando y como quieren, etc. La IMM no llega, porque quizás tenga miedo...

En fin, toda la IMM, en todos los sectores, trabajan igual, lo se de haberlo vivido, ya que transité mucho por esas zonas de la capital, porque también lo sufrí en carne propia cuando intente poner un carro de hamburguesas en una zona céntrica. Tuve todos los controles posibles, con toda la rigurosidad, y exigencias, desde pagar piso, conectar a la luz con contador en orden, inspecciones de bromatología de la IMM, y anda mais...lVayan a la feria de Piedras Blancas, sobre Gral. Flores, Belloni, o transversales, y verán con total “impunidad”, la transgresión a “todas” las normas y leyes desde transito, delitos, ventas ilegales de productos robados, falta de boletas, carros o medios tanques con los chorizos a la intemperie, etc.

En fin, como todo esto, también con las cámaras de fiscalización, la IMM controla donde pueda “agarrar” un mango.



No todos somos iguales ante la Ley o normas.