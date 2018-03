Cámaras de la IMM

@|¿Cómo hace la Intendencia para multar a los vehículos que deben patente con las cámaras? ¿Por qué no detecta los vehículos hurtados? Así no roban más.



A mi me robaron la camioneta y las cámaras del Ministerio del Interior los pudo ver por 5 cuadras nada más y después los perdieron de vista; y eso que hay cámaras por todo José L. Terra hasta Garibaldi y por Gral. Flores está lleno de cámaras...