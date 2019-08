De la Cámara de Comercio de Flores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En nombre de la Cámara de Turismo de Flores, con más de 9 años de trayectoria en nuestra sociedad y conformada al día de hoy por más de 50 socios activos que reúne empresas de diversos sectores relacionados al turismo, es que escribimos lo que sigue.



En referencia al artículo publicado en El País el día domingo 21 de julio en referencia al Ecoparque Talice, y teniendo en cuenta el alto impacto del mismo, queremos hacer algunas puntualizaciones, a efectos de esclarecer y sobre todo defender y cuidar lo que tanto nos ha costado construir. Hay momentos donde la información, por sí sola, puede causar daños a una economía departamental, y de eso somos celosos guardianes.



El artículo hace una recopilación de información y entrevistas a personas relacionadas con el emprendimiento y recoge las declaraciones vertidas en la Comisión Especial de tenencia y bienestar animal, por parte de dos técnicos del MGAP, quienes dicen recomendar el cierre del Ecoparque Talice. Dichos técnicos avalan su opinión en base a que se está en riesgo de afectar el status sanitario de las exportaciones de carne uruguaya, y el riesgo de contraer la enfermedad por parte de los visitantes.



En cuanto a lo del status sanitario, me cuesta entender que el MGAP esté tan en falta desde hace meses. El Ecoparque se reinauguró en setiembre del 2018, teniendo en cuenta de que el virus está en el lugar desde hace más de 3 años no deberían haber permitido su reapertura. Consideramos que ante los hechos consumados, o no es tan grave el tema sanitario o en el MGAP no está haciendo las cosas como se debería. Peor aún, que ante tan grave situación el mismo Ministro no haya estado enterado tal como se lo comunico al mismo Intendente.



Por otro lado en lo que se refiere al riesgo de contraer la enfermedad por parte de los visitantes no vamos a referir a la opinión de los especialistas.



Nos visitó a fines del 2018 el Dr. Arrieta, presidente de la Comisión de Lucha Antituberculosa y en conferencia de prensa aseguro que la probabilidad de contraer la enfermedad en el Ecoparque es menor que la probabilidad de contraerla en un cine, gimnasio o salón de clase. Por otra parte la Directora de ASSE de Flores, Dra. García dio una conferencia de prensa en junio del 2019 aclarando lo mismo y agregando que se les ha hecho controles a todos los funcionarios y no se ha detectado la enfermedad (los funcionarios serían los más expuestos). Tampoco se han detectado casos de tuberculosis en humanos en el departamento de Flores desde el año 2016 por lo menos. Si vamos a las declaraciones del Subsecretario de Salud Pública Jorge Quian también nos dice lo mismo, no hay casi probabilidades de contagio en ese lugar. Es más, hay 17 casos de tuberculosis en Uruguay y ninguno está en Flores ni tiene relación alguna con el Ecoparque.



Con todas estas declaraciones de especialistas en el tema queda claro que la gente puede venir tranquilamente al Ecoparque Talice sin ningún riesgo.



Esto tiene que quedar claro definitivamente, solicitamos a las instituciones de contralor que se expidan claramente sobre esto ya que cada declaración de este tipo lleva a retrocesos importantes en una economía chica como es la de Flores con efectos perjudiciales para un grupo cada vez más importante de ciudadanos. Es evidente que las notas periodísticas en los medios nacionales contribuyen a crean alarma cuando exponen situaciones que muchas veces carecen de un estricto rigor técnico por parte de los informantes, y más aún cuando pareciera que ciertos actores tienen intereses de que Flores no progrese.



Hoy es el MGAP la única institución de contralor que formalmente en una comisión parlamentaria plantea el cierre de un emprendimiento importante no solo para sus inversores sino para el resto de la economía departamental, pero que increíblemente no notifica formalmente a la Intendencia de su decisión. Y si esta no es la posición oficial del MGAP tendría que hacerlo público para que no siga siendo motivo de preocupación de la población, turistas y visitantes.