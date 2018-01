@|A esta altura ya nada debe extrañar de lo que haga o diga el FA. La mesa política del FA critica el hecho de que la Justicia brasileña haya corroborado en segunda instancia la sentencia a Lula, quien además tiene al menos otras 8 causas abiertas por actos de corrupción. Hago esta acotación por el hecho de que lo que sucede en Venezuela no es ni comentado ni criticado por el FA a pesar de que se están violando de manera permanente la Constitución y los DDHH por un gobierno que dista demasiado de ser democrático, si es que lo sigue siendo.



Digo esto, porque el hecho de que las elecciones en Venezuela hayan sido adelantadas sería una buena noticia para la democracia, si la Suprema Corte venezolana obsecuente al gobierno de Maduro, no hubiera inhabilitado a los partidos de la oposición de participar de dichas elecciones presidenciales. Venezuela completó el ciclo y se transformó en una democracia a la cubana en la cual solo se pueden postular los oficialistas del gobierno y los que opinan diferente que revienten. Ahí no hay comentario porque sería una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, mientras que la crítica a la ratificación en segunda instancia de la condena de Lula en Brasil no es una injerencia en los asuntos internos brasileños.



Ahí llegamos al título de mi comentario. Recuerdan la canción que en su estribillo rezaba: “El camaleón mamá, el camaleón, /cambia de colores según la ocasión.”



De la misma manera que el FA cambia su discurso según la ocasión.