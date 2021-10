Calles de Parque del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace aproximadamente unos 30 años, los vecinos de la Diagonal 3 de Parque del Plata, calle que comunica al norte del balneario con su centro en forma directa, hicimos un convenio con la Intendencia de ese entonces, con el fin de su bituminización. Hecho que se pudo lograr siendo incluso los propios frentistas quienes nos encargamos de la colocación de los caños en entradas de garajes, en aquellos casos que los hubiere.



Con el correr del tiempo, se fue deteriorando el pavimento llegando al momento actual en que varios tramos de la misma se encuentran sin bitumen; habiendo optado las autoridades por dejar los mismos con balasto, con el imaginable trastorno de los días de lluvia, sin perjuicio de que el resto es intransitable por los pozos creados.



A título informativo, al día de la fecha, hace unos dos meses que no se ha visto una sola máquina haciendo reparaciones, al menos en el tramo de la Interbalnearia a calle C.



Obviamente que la solución ideal sería la instalación de una carpeta asfáltica; aunque mientras no se llegue a tal situación, por lo menos se sugiere reparaciones a través de material asfaltado, dejando expresa constancia que quien suscribe es vecino desde el año 1978, y en estos 43 años, jamás ha dejado de pagar, en tiempo y forma, su contribución inmobiliaria y servicios conexos.



Por último, es honesto informar que lo establecido es público y notorio que se repite en todo el balneario y en cualquier zona del mismo.



La Intendencia Departamental de Canelones tiene la palabra.