Las calles de Montevideo

@| Uno recorre las calles de la ciudad y realmente asusta la cantidad de vías en arreglo. No está mal por parte de la Intendencia, pero ¿todo ahora?, ¿todas juntas?, ¿qué se hizo en estos cuatro años? ¿O esto es parte del juego político?



Sí llama la atención que por donde uno transite hay balizas indicando cortes en el pavimento, calles cerradas, circulación restringida, etc. En vez de empezar una calle que es levantada en casi su totalidad -ejemplo: Avenida Uruguay, calle Mercedes- y terminarla, pues no. Queda así durante semanas y mientras tanto la ciudad se sigue llenando de vías en reparación.

¿Cuál es la dificultad de hacer algo y terminarlo enseguida?, ¿es una estrategia política mostrarle al pueblo que la Intendencia hace obras?

¡Qué casualidad que en su gran mayoría se han puesto en marcha este año! Y no hablo de pequeñas obras, algunas de envergadura como el túnel de menos de 100 m bajo Avenida Italia y Centenario, las obras paradas de la Avenida Belloni y ahora la Rambla portuaria, desde la Estación Central hasta la usina de UTE.



Está llegando el verano y al final volvemos a lo mismo. Somos, fuimos y seremos un país pequeño donde ni siquiera se tiene en cuenta presentar adecuadamente la capital a sus turistas. Además, deberían hacerlo por su gente, la de todo el año, la que paga sus impuestos y se ve obligado a circular por una ciudad en obras, sin terminar.



¿Cuál será la cuestión?, ¿mantener cuadrillas ocupadas, con plazos bien largos de terminación?



El gobierno de la ciudad como se dice ahora, no comuna ni intendencia, debería, como en otras obras, empezar y terminar.