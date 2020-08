Calles de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cualquiera que en estos días circule por Montevideo, sabe que para desplazarse del punto A al punto B, deberá hacer incontables desvíos debido a las incontables y muy bienvenidas obras de repavimentación y mejoras de circulación que se están efectuando.



Decenas de años de abandono o apenas parches, llevaron a nuestras calles a un estado ruinoso que solo beneficiaba a los talleres mecánicos y casas de repuestos de autos.



Como usuario muy frecuente de las mismas, si bien no es agradable ir haciendo zig zag por las calles, a sabiendas de que es por un bien superior, acepto de buena gana estos trastornos provisorios de calles y avenidas.



Ahora bien, finalmente y para felicidad de todos, varios tramos de grandes obras van quedando habilitadas nuevamente a la circulación, caso de Avda. Italia, Rivera, Albo, Luis Alberto de Herrera, etc.; pero para sorpresa y no creo solamente mía, veo y más bien siento en mi vehículo, que poco menos parecen ser con acabado de empedrado de adoquines de principios del siglo XX.



Es vergonzoso que quien da el visto final de las obras (me planteo si es que existe alguien que fiscalice esto), no note lo irregular de las superficies; millones de dólares gastados en estas esperadas obras y, ¿lo que nos entregan es esto?



Vergüenza ajena por la falta de calidad en las mismas; indignación y bronca por los millones mal gastados y por la falta de responsabilidad de las empresas constructoras obteniendo tales resultados. Hace más de 50 o 60 años y con mucho menos tecnología y maquinaria, entregaban obras de excelente calidad.



¿Existirá alguien competente que tome el guante de mi planteo y saque a los responsables a la luz, o quedará a la conformidad del “y bueno ya está… que le vamos a hacer”?