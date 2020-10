Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con motivo de las obras en la Avda. Rivera, hace unos meses todos los ómnibus se desviaban por esta calle (Tiburcio Gómez), que no estuvo nunca pensada para ese tránsito pesado y continuo, que se prolongó hasta que se hundió el pavimento en la mitad del recorrido, entre Rivera y Fco. Bauzá.



Dejaron de pasar los ómnibus y llegaron dos máquinas que hicieron una zanja honda a todo lo ancho de la calle, dejando sólo paso para motos y bicicletas, no para autos ni camiones. Así quedó la calle cortada. Ya pasaron tres semanas; y los vecinos tienen que dar una vuelta enorme en sus autos, saliendo a contramano por Rivera hasta la Estación Ancap de Anzani o bien pasar por arriba de la vereda, ya que hay tres casas que están deshabitadas, pero que sufren gran daño.



Hemos preguntado a los trabajadores de compañías tercerizadas que siguen en la obra por Rivera y nos han dicho que no pueden intervenir en el arreglo de Tiburcio Gómez, ni saben cuándo se solucionará este problema que nos aqueja desde hace tanto tiempo.



Tal vez con la publicación de este reclamo, a la IMM o a quien corresponda, se le recuerde que esta pobre calle que tanto servicio nos ha prestado a todos, merece seguir ofreciendo a los vecinos un pasaje digno.