Calle "Mario Benedetti"

@|Seguramente como no tiene cosas importantes que resolver, resulta que el Intendente Di Candia propone que se cambie el nombre de las calles Río Negro o Paraguay, desde 18 de Julio al sur, por "Mario Benedetti".



Habiendo tantos uruguayos ilustres que merecen ser recordados en la nomenclatura montevideana, el jefe demuestra poco conocimiento sobre esa materia, incluidos sus asesores.



En particular me permito sugerir los nombres del "Ingeniero Mario Coppetti" y "Profesor Roberto Abadie Soriano", conocidos autores de textos de enseñanza en matemáticas y en lectura; hoy verdaderos clásicos, cuyo aporte a la educación del Uruguay fue sin duda muy importante para varias generaciones.



Pero lamentablemente se prefiere, curiosamente, a autores que se enmarcan en el espectro de la izquierda, y a los hechos me remito, como es el caso de una sala de la Facultad de Arquitectura, que lleva el nombre "Ernesto Che Guevara".



Confiando en que esta carta llegue a oídos de Di Candia y de la Junta Departamental, espero que tan merecido homenaje se pueda ver plasmado en poco tiempo.