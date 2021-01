Calle intransitable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Los vecinos de la calle Paul Castaibert estamos superados con esta situación. Ya no podemos vivir más en la tierra; la calle es intransitable. Tenemos gastos por roturas de nuestros vehículos, ni que hablar que se les dificulta mucho a los carros. Y además, la camioneta que lleva a mi hija a la escuela, debido al estado en que se encuentra la calle, quizás decida no venir a buscarla.



Los reclamos están hechos a las autoridades correspondientes.



Llevamos bastante esperando una solución que parece no llegar nunca...