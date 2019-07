Calle que se hunde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Esta es una carta de aviso- denuncia a la IMM.



En la calle Gral. French entre Rivera y Copacabana, bien en frente al Club Naval, es la tercera (no se si no cuarta) vez que se hunde el pavimento en la vuelta de una tapa de hierro redonda. Supongo esa tapa sea del colector, no lo sé.



El tema es que empieza cediendo de a poco hasta que se desprende del hierro y se hunde, formándose un pozo profundo (muy profundo) que va ensanchando su diámetro día a día.



En ese momento llega la empresa que coloca los marcianitos anunciando el peligro y empiezan a correr los días, la semanas, meses, hasta que finalmente vienen a reparar el problema.



Los que vienen a reparar el problema, que implica nueva pavimentación, corte de calle, etc., no sé si son empleados de la IMM o es una empresa tercerizada. Lo que si sé, es que hacen mal su trabajo. De lo contrario, cómo se explica que vengan a solucionar un problema y a los pocos meses estamos igual. Lo más triste es que los ciudadanos de Montevideo estamos pagando repetidas veces por un trabajo mal, muy mal hecho y seguramente va a seguir sucediendo porque; o no hay quien controle, o no les importa porque no sale de sus bolsillos, o algún otro arreglo que no quiero ni pensar...



Con ejemplos como este es que nos queda claro porque a la IMM nunca le alcanza lo recaudado y siempre está inventando nuevas artimañas para sacarnos plata.



Pueden pasar a ver el pozo, hace como un mes que está nuevamente con los marcianitos de peligro.



¡Será que no se pueden hacer bien las cosas!