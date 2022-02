Calentando motores...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Si fuera en Maroñas diría: doblan el codo final y entran en la recta. Pero no estamos en Maroñas, nos estamos jugando algo más que una carrera.



En este rincón están los inventores del referéndum, los sindicalistas que no quieren perder privilegios. Hay algunos que van a cumplir bodas de plata sin trabajar y a otros les ha dado por correr carreras en auto.



¡La ciudadanía tiene que tener claro qué es lo que vota! ¡Qué se juega el 27 de Marzo!



Creo que es bastante fácil de resolver:



Por un lado están los que se oponen a todo, incluso votaron en el Parlamento el artículo que refiere a los combustibles; pero ahora se oponen, empujados por el Pit Cnt. Esto se llama doble personalidad o chucho.



Los que voten SÍ, tienen todo el derecho de hacerlo; sepan que están votando con los que apoyan al dictador Maduro; ese que pasa con las tanquetas por arriba a los ciudadanos que protestan. Sepan que están votando a los que apoyan al abusador de Ortega, que tiene todos los opositores detenidos. Sepan que el F.A. ya ni pincha ni corta, ahora la batuta la lleva el Partido Comunista. Es decir, los que honestamente creen en el FA, sepan que están dominados por el Pit y el PC; hasta el MPP pasó a segundo plano.



Si quieren volver al pasado donde no había libertad para cobrar el sueldo, donde a los policías los “pintaban” en la calle y no pasaba nada, donde se ocupaba una empresa y la destrozaban, como el caso de Friopan, si quieren el caos que reinaba, tienen todo el derecho del mundo de votar Sí.



Pero si tienen otra mirada, más por el país que por la ideología, con una LUC que hace casi dos años funciona y no ha pasado ninguna catástrofe de las pronosticadas por el F.A., deben votar No.



La dirigencia del No se ha pasado estos últimos días desmintiendo y aclarando las mentiras de los sindicatos.



Y por si fuera poco, hace 2 días, aparecieron a opinar, a destiempo, nada menos que Nin del problema con el campo y el rey de los números, el Cr. Astori, que durante 15 años fue amo absoluto de la economía del Uruguay, y miren cómo la dejó. ¡Por favor, tengan vergüenza y desaparezcan!



Como ciudadano apelo a que mis compatriotas entiendan que tenemos un Presidente con un equipo de gobierno que es un orgullo para cualquier país democrático. En Marzo de 2020 se encontró con un país en quiebra, una deuda descomunal, corrupción a la vuelta de cada esquina y de yapa 400 mil pobres que estaban escondidos y la completó la pandemia a los pocos días de asumir. Y en menos de 2 años, estamos saliendo.



Hace 2 días, la Ministra Arbeleche informó detalladamente cómo viene la situación para el futuro.



No hace falta que escriba más nada, el ciudadano responsable ya eligió.