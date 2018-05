Una de cal y una de arena...

@|¡Qué buena idea!, ahora los uruguayos podremos ver en nuestro celular, con una simple aplicación, qué cajeros Banred tienen plata y cuáles no...



De esta forma, los usuarios honestos y los “explotacajeros”, no perderán tiempo, ni gastarán en bombas...



Una de cal y otra de arena, como dice el dicho...



Esperemos también que por un error, falla técnica u otro problemita que pueda surgir, no quede alguna noche un anciano encerrado dentro de uno de ellos y con la bomba de humo activada...



¡Qué vida... qué país! Ya no saben cómo cortar con la delincuencia que hasta se pone en peligro la propia vida de los nobles laburantes...



Así estamos, así somos, así vamos...