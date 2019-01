(|Hace como un mes, reclamé por la falta de cajeros en el balneario de Piriápolis.



Si bien siguen los mismos cajeros, ahora escasea el dinero. Tenemos uno en un supermercado y dos en estaciones de servicio. Ni bien depositan el dinero un día, ya al otro no hay.



Turistas argentinos han tenido varios inconvenientes pues no han podido sacar plata. Sabido es que la temporada no viene muy bien y esta situación no ayuda en nada.



¡Cuidemos al turista! ¡Tratemos de allanarle el camino!