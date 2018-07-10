Cajeros y entintados

María Clara Montevideo

@| La última de este gobierno que sigue sin dar pie con bola... ahora ultimátum para que en 90 días estén todos los cajeros entintados. ¿Y después qué?

A mi humilde entender siguen sin enfocar correctamente el problema de la inseguridad. Desde, “no use ropa de marca”, “no muestre un celular bueno”, “no deje sola la casa”, “no utilizar dinero efectivo”... hasta este ultimátum. Siempre son medidas que van de atrás de la delincuencia y que no apuntan a reducirla, sino simplemente a derivarla.

A las pruebas me remito con la simple información policial del día de hoy. Desde el gobierno; cajeros entintados. Los chorros; nuevo modus operandi; ahora camioneta robada contra la pared de un abitab hasta ingresar a zona protegida. ¿Cuánto creen las autoridades que va a demorar en copiarse esta forma de atraco? Nada. Y así sucesivamente...

Mientras las autoridades del gobierno no apliquen “real” mano dura y los delincuentes realmente sientan miedo de ser atrapados, esto no va a cambiar.

Cada vez vivimos en una sociedad más anárquica y la verdad que el nuevo CPP no ayudó nada, por el contrario les vino a facilitar las cosas a esta gente que ya se sabe todas las triquiñuelas de como jopear a la Justicia.

En vez de ultimátum para los cajeros entintados, somos el pueblo trabajador que le deberíamos poner últimatum a las autoridades.

No puede ser que todos los días asesinen gente (ya ni les inmuta). No puede ser que todos los días la gente sea asaltada en la calle o en sus casas. No puede ser que todos los días salgamos con miedo a trabajar, ya sea por nosotros o por nuestros familiares. No puede ser que cada vez seamos menos libres...

Sr. Presidente Tabaré Vázquez: ¿Qué pasó con su promesa electoral de reducir en un 30% la delincuencia?

Obviamente una promesa ridícula y sin fundamento, que lejos de cumplirse ha ido en sentido contrario.