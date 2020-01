Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

( ¡Todos lo veranos sucede lo mismo!



¿Qué pasa con los cajeros en Piriápolis? Hay pocos y generalmente el dinero se acaba enseguida. Yo me pregunto porqué no prevén antes de la temporada de verano solucionar este problema.



Por suerte estamos con muchos turistas, a pesar de lo que se dijo. El balneario está colmado de gente y los que vivimos aquí, si bien estamos felices por la buena temporada, padecemos, en muchos casos, la falta de algunos servicios. Por ejemplo tener que madrugar para poder conseguir plata en un cajero. Si bien resolvemos mucho con la tarjeta de débito, en otras ocasiones nos exigen efectivo.



En fin, no perdemos las esperanzas que se pueda resolver a la brevedad.