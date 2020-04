Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En respuesta al artículo publicado de la Caja de Profesionales Universitarios, en su edición del día de la fecha, citando que la solución que nos brinda es la correcta; cosa que No y queremos hacer voz de nuestra disconformidad para con ella. La cuál ora porque nosotros apelamos, sólo porque nosotros lo hicimos.



Un 90% aproximado de nuestros profesionales en Odontología (Doctores en Odontología, Higienistas y asistentes Dentales, Laboratoristas Dentales), trabajamos de manera independiente en el ejercicio de la profesión. Por ende, aportamos a la Caja por un lado y por otro somos servicio personal para BPS-DGI contribuyentes.



En este momento inédito nos encontramos dentro de los más afectados por la emergencia nacional del COVID-19, por la proximidad de atención que tenemos con nuestros pacientes y al transportar a nuestros laboratorios dentales las muestras de nuestros trabajos para seguir la cadena de atención y dar soluciones a los problemas que éstos presenten en su salud bucal. Por ende nos resumimos el trabajo a Urgencias si sólo si, éstas surgen.



Queremos hacer saber, ya que sentimos que no se nos fue entendido nuestro pedido (a la Caja que nos representa y nos debería subsidiar) a través de cartas y reuniones; que al no producir, por lo explicado anteriormente y por la emergencia a la cual estamos sometidos involuntariamente; no podemos solventar gastos, haciéndosenos imposible pagar obligaciones, incluidas en éstas el aporte mensual que hacemos a la caja, según la categoría a la que pertenezcamos.



Es la misión de quienes lucran con nuestros aportes, tener la obligación como ellos dicen dentro de su lema: “…garantizar la cobertura de contingencias de seguridad social al colectivo de sus afiliados activos y pasivos en el marco de la normativa vigente sobre la base de una gestión eficaz, eficiente, responsable y transparente de los recursos asignados a dicho fin, realizada en forma profesional y éticamente comprometida con el bienestar y futuro de los afiliados”.



En el artículo dos de la ley 17.738, nos dice que “la caja tiene el cometido de brindar coberturas en las contingencias de Seguridad Social que se determinan en la presente ley que ocurran a los integrantes del colectivo que incluye”. “…Asimismo el Directorio podrá extender la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas por ésta ley y cubiertas por el régimen general…”. También dentro del marco de la ley tenemos coberturas básicas y complementarias que nos deben brindar para nuestra Seguridad Social.



Se abona en tiempo y forma nuestras obligaciones mensuales a ella, por lo que no podemos entender ni aceptar, lo escrito en su artículo de que está bajo “una situación delicada desde el punto de vista financiero, que requiere la adopción de medidas graduales”, ya que entendiendo que es una situación en la cual tiene que haber empatía, y a la cual le ganamos entre todos. Hacemos público nuestro pedido a nuestra Caja de Profesionales de la República Oriental del Uruguay, propusimos y proponemos aún:



1. Subsidio no reembolsable de acuerdo al ficto de cada Categoría, y los meses por lo cual dure, el período, de no poder hacer ejercicio de la profesión.



2. Exonerar por tres meses a la Caja, defendiendo nuestros derechos ante el Estado de no perder la cobertura mutual.



Considerando que es por caso de fuerza mayor que lo pedimos, y es lo mínimo que se le exige, que nos corresponde.



Porque la Caja es gracias a todos nosotros los profesionales en su totalidad Activos y de aquellos Pasivos de los cuales también se nutrió, de Naturaleza Jurídica creada por la Ley nº 12128 de Agosto de 1954. Por lo que su Directorio y Administración, deben responder ante nosotros, y si es necesario, como se ha tomado de medida en otros Sectores públicos y con la más buena voluntad, tomar en cuenta la baja de sus sueldos para amparar a quienes la forman.