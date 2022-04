Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lo de la Caja de Profesionales Universitarios en estos tiempos es bastante lamentable.



A los jubilados en el mes de enero no les descontaron FONASA y en el mes de febrero tampoco.



En cambio, en el mes de marzo vinieron los 2 meses juntos. Parece que es la forma más fácil de trabajar, en lugar de descontar un mes en marzo y otro en abril.



Llama la atención en funcionarios que ganan mejores sueldos que los pasivos, en casi todas las categorías, y que no puedan llevar una administración ordenada y no siempre apuntando a la mas cómoda.



Así está la Caja con un déficit que terminarán pagándolo los jubilados.