@|Cambios de categoría.

Hasta hace no mucho tiempo, la Caja de Profesionales enviaba un correo previo al cambio de categoría de aportes, entonces los afiliados tenían la opción de quedarse en la categoría actual ó comenzar a pagar más en la nueva categoría.



Hasta allí todo perfecto, pero resulta que la pandemia también afectó esta comunicación, y ahora cambian la categoría sin avisar a nadie, y luego del cambio, a reclamarle a Magoya; no hay Cristo que pueda deshacer ese cambio.



Sin embargo, periódicamente recibo por correo electrónico las novedades de la Caja, todas las maravillas de lo que están haciendo, etc., que no pedí y tampoco me sirven para nada.



Señores Directores de la Caja, por favor, si pueden enviarme por correo ese boletín que seguro a nadie le interesa, bien me pueden mandar las comunicaciones que hacen que pague un montón más de plata por cambio de categoría.



Trabajo en informática y me consta que hacer el cambio para que se notifique al socio puede llevar como mucho una mañana. Un funcionario desarrollando el cambio con pruebas y pasaje a producción; además del desayuno, mate, lectura de diarios completa, llamadas a toda la familia y tiempo para discutir de fútbol con los colegas. Todo esto en una mañana de un funcionario de informática.



En resumen: no hay excusa para hacer el cambio de categoría sin previamente consultar al socio si quiere cambiar, no es momento para juegos con el dinero ajeno, todo el mundo está contando cada peso.

Por favor, no hay ninguna excusa para no comunicar esto.