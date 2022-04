Caja Profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lamentable la resolución del Directorio de rebajar los sueldos, pero con excepciones.



No hay dos Uruguay, por lo tanto una resolución de este tipo debe abarcar a la totalidad de los involucrados.



No les ha temblado la mano para firmar rebajas en las jubilaciones, ni aumentar los aportes a profesionales en ejercicio, pero les han entrado estertores cuando les toca a los funcionarios. Considero que el gobierno debe rechazar esta resolución, disponer una auditoría y, de mantenerse la posición, llegar a la intervención, algo no deseado por nadie, pero que podría llegar a ser una consecuencia.