Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ante las medidas difundidas por la Pta. de la CJP, Cra. Virginia Romero, que pretenden mejorar la situación económico financiera de la Caja Profesional, la Unión Profesional Universitaria, integrante de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Lista 1, manifiesta:



Una vez más la solución mágica parece pasar por la rebaja de las jubilaciones (se sumarían éstas a las del 2016), acompañadas en esta oportunidad por el aumento de aportes de los activos, y el cobro de una cuota a aquellos activos que no tienen trabajo.



Nada se dice del sueldo de un gerente, mayor al del Presidente de la República, ni de los funcionarios de jerarquía cuyas retribuciones siguen siendo intocables.



Se pone de ejemplo a la Caja Bancaria, cuando estando en una difícil situación gravó a las jubilaciones con un impuesto buscando corregir el déficit. En ese momento aún no existía el IASS, y además a dicha Caja se traspasaron los afiliados de entidades financieras, lo que significó una importante inyección de aportes.



¿Por qué los 30 millones de dólares que por concepto del IASS aportamos anualmente los pasivos no pueden asistir, por lo menos temporalmente a nuestra Caja, que también es un organismo de seguridad social? ¿O, por qué, en virtud del cambio absoluto en la forma como se ejercen actualmente las profesiones universitarias, no se reclama para nuestra Caja los aportes de los profesionales universitarios en relación de dependencia?



Se insiste con incluir a la Caja en el sistema de AFAPS. En el BPS, el sistema de AFAPS no ha dado solución al problema de la seguridad social, que, según la reforma de 1996, iba a terminar con el déficit, siendo éste de tal magnitud en el momento actual, que hace necesaria otra reforma.



Los beneficios de salud y la compensación de gastos de salud para los mayores de 75 años y para aquellos cuya única jubilación era la profesional y su monto no superaba los $ 33.400, respondían a atender “situaciones de mayor necesidad y vulnerabilidad del colectivo amparado”. Parece ser que este colectivo ha dejado de ser vulnerable y de tener mayores requerimientos para atender su salud.



Los aumentos adicionales en las pasividades del 2,5% y 3%, no constituyen una dádiva, sino que se correspondieron oportunamente con un aumento de los fictos sobre los cuales aportamos.



La Unión Profesional Universitaria, Lista 1, integrante de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, rechaza enfáticamente la propuesta planteada por el nuevo Directorio de la CJP.