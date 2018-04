@|A mediados de 2014, se presenta por Cuentas Personales de INAU, la documentación para mi jubilación a partir del 1º de enero del 2015, ante el BPS, Caja Bancaria y Caja Militar.



A partir del 1º de febrero de 2015, o sea al mes, empecé a cobrar mi jubilación por el BPS y por Caja Bancaria. Y hasta la fecha,10 de abril del 2018, a pesar de ir constantemente a interesarme por el trámite jubilatorio, ya van 3 años, 3 meses y 10 días sin que me hayan citado para firmar y poder hacer efectivo mis derechos jubilatorios.



En enero de 2017, fui citado por última vez a la Caja Militar para que firmara si estaba de acuerdo con la liquidación, cosa que hice, a pesar de no estarlo, para no demorar más el trámite. Destaco que la retroactividad no la van a actualizar, ni pagarán intereses. A diferencia de que en UTE, OSE y Antel debemos pagar, al segundo mes si no pagamos nos cortan el servicio y después tenemos que pagar intereses.



A esta altura la bronca y la risa se mezclan, ver cómo no tenemos derechos y sí obligaciones.