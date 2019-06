Caja Bancaria - Memoria 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|De la Memoria 2018 surge que tanto los resultados del 2017 como los del 2018 no permiten ser excesivamente optimistas con respecto al futuro inmediato de la Caja. En la misma se informa que, para absorber (parcialmente) los resultados del ejercicio, la Caja debió utilizar $ 100 millones de sus reservas, de un total de $ 7.379 millones (1,3% de las mismas).



De la Información de Gestión del Fondo Jubilatorio a diciembre 2018, surge que el resultado de 2018 fue de - $ 1.233 millones y el de 2017 (consolidado Fondo Jubilatorio y Explotación Forestal) fue de - $ 380 millones. La Explotación Forestal también arrojó negativos en los dos últimos ejercicios: 2017 - $ 159 millones y 2018 - $ 217 millones, que la Caja atribuye al deterioro en los precios de comercialización de su producción maderera.



Sin embargo en una parte de la Memoria se brinda un breve resumen de “Ingresos y Egresos financieros globales” que, incluyendo Resultados Financieros por $ 810 millones, arroja un resultado total de - $ 156 millones. Considerando que las cifras de este último cuadro se alinean con las del Fondo Jubilatorio, la diferencia entre ambos Resultados Totales se origina en la incidencia de los Resultados Financieros que en el primero de los casos es de + $ 126 millones, contra los mencionados + $ 810 millones del segundo.



Parte de lo precedente se origina en la falta de una detallada información que hasta 2017 se incluía en las Memorias y Balances Anuales, lo que no posibilita verificar cuál es la real situación económica del Ejercicio ni profundizar el análisis de la totalidad de los rubros del Balance. Tampoco se justifica la demora en dar a conocer los resultados de 2018, siendo que en años anteriores se publicaban en la página en forma inmediatamente cercana al 31 de marzo de cada año, es decir, 90 días después de cerrado el Balance, plazo dentro del cual la Caja debe remitirlo al Poder Ejecutivo (art. 20 Ley 18.396).



Preocupa el hecho que como consecuencia del deterioro de la situación económica de la Caja, el porcentaje de la relación Reservas Financieras / Pasividades + Gastos de Administración que en 2017 era de 43,3%, en 2018 descendió a 39,4%. Esta cifra se aleja del 50%, porcentaje a partir del cual podrá comenzar el proceso de reducción del gravamen creado por el Art. 31 de la Ley 18.396.



Un dato: en 2015 los jubilados exonerados del pago del impuesto eran el 23.54% y en 2018 ese porcentaje aumentó al 38,95%. Se desconoce cuál es el porcentaje de los pensionistas exonerados del pago del impuesto. Esta es una de las informaciones solicitadas a la Caja que no ha sido proporcionada.



Como se comprueba, estos porcentajes naturalmente se seguirán modificando y será progresivamente menor la cantidad de pasivos que habrán de pagar el impuesto y mayor los exonerados del mismo. Como consecuencia de este proceso, los ingresos de la Caja por este concepto se irán reduciendo porque la carga tributaria estará a cargo de una menor cantidad de pasivos. Todo ello consecuencia de la incongruencia de la discriminación generada entre los obligados y los no obligados al pago del impuesto.