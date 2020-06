Caja Bancaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Soy jubilado bancario (República y Central) con 42 años de trabajo y percibo una jubilación decorosa.



Al recibir el resumen de cobro del mes de Abril/20, ¡grande fue mi sorpresa al ver lo que iba a cobrar!



Las pasividad acordada es de $186.806; haciendo el cálculo de los descuentos correspondientes, me encuentro que sólo con tres leyes me descuentan la suma de $95. 351; o sea el 51,04%. Por la ley N° 19.874 la suma de $31.866. Por la ley N° 18.396 la suma de $31.757. Por la ley N° 18.371 la suma de $31.728. (No incluyo el Fonasa).



Esta situación debe ser récord en el país, ya que no creo que otra Caja lo tenga.



Si las autoridades del gobierno no están enteradas de lo que hicieron con los bancarios, tenemos un gremio que nos debe defender como AEBU (Asoc. de Bancarios del Uruguay), en solidaridad con los jubilados y pensionistas que estamos con las manos atadas.



No se olviden que ustedes algún día también serán jubilados.