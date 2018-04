A los cadenazos

@|Como la dictadura, el Presidente Vázquez emplea la Cadena Nacional; en reciente ocasión sustituído por el periodista Fernando Vilar relatando los supuestos logros del gobierno frenteamplista en tono intenso con palabras como “vean”, “bien”, etc., para que todos hablemos de él, del problema técnico del agro y no de la desintegración del país o la destrozada cadena productiva. Sólo les faltó la marcha 25 de Agosto. Lo grave de Vilar no es su vida privada ni su profesionalidad, las cuales él y muchos resaltan, sino su funcionalidad al Frente Amplio (FA) trasmitiendo a la gente conceptos totalitarios.



En el programa de TNU “Buscadores” pretendió explicar las razones por las cuales se prestó para sustituir al Presidente Vázquez en la Cadena Nacional diciendo que la democracia es el gobierno de las mayorías y hay que acatar y saber perder.



Ese es el concepto de democracia de Vilar, quien cree que un gobierno democrático lo es por el solo hecho de surgir de las mayorías sin importarle las minorías. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías.



¿Es respetar las minorías usar recursos y medios estatales de la sociedad -se suponen al servicio del interés general- en beneficio de los intereses del partido político que está en el poder? ¿Debemos acatar estas inconductas cuando quienes gobiernan por el voto ciudadano lo deben hacer en nuestra representación y bajo el mandato de la Constitución y la Ley? Así se maneja el FA con la prensa: una vez que exhibe al comunicador “serio y objetivo”, el mismo introduce disparates en la ciudadanía y así ésta acepta el totalitarismo gobernante y vota al FA.