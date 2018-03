Cadena de autobombo

De las mochilas, nada



@| El Presidente de la República ha aceptado que su participación en la puerta del Ministerio de Ganadería fue un show irrepetible.



Y no lo aceptó verbalmente sino utilizando la cadena nacional de radio y televisión. Él mismo había anunciado que respondería punto por punto a la proclama de los autoconvocados y todos esperábamos su aparición para responder en esa instancia. Algún asesor “iluminado” le dijo que no era conveniente, a otro asesor “apagado” se le ocurrió elegir a un periodista/comunicador conocido por todos para que nos diera una lección de cómo se gobierna. La participación de Fernando Vilar no la juzgo, corre por cuenta y riesgo de él; juzgo la desaparición de la cara del gobierno en el mensaje. La borratina fue general y errónea. Debió hablar el Presidente, o en su defecto, el Ministro de Economía o el de Ganadería y si a ninguno le daba el valor debería haber sido el Secretario de la Presidencia, pero siempre un miembro del Ejecutivo y no un mandadero.



De cualquier manera, como suelen ser las cadenas, fue llena de números y gráficos de lo más tediosos, incomprensibles para una gran mayoría, con algunos resultados irrelevantes, otros falsos y mucho, mucho autobombo.

Algunos ejemplos que sean comprensibles para todos (no como la cadena) es tomar diferentes años de comparación de acuerdo a la conveniencia de la información que se vaya a brindar. En los últimos 2 años quedaron sin cubrir 2.000 puestos en la función pública pero en los gobiernos frentistas aumentaron en 70.000. Hay un tope legal para endeudarse y se cumple, pero no se aclara que hay chicanas para aumentarlo y las mismas fueron utilizadas varias veces. El aumento de la deuda externa es año a año exponencial y ronda los US$ 60.000 millones y el horizonte augura más aumento. Dicen que si el BCU no compra dólares su precio se iría al piso y es cierto. Las AFAP han reducido su colocación en dólares en cerca del 20% pero el gobierno no dice que el mismo Banco con sus colocaciones semanales de letras en pesos a altas tasas, empuja la venta de dólares.

Nadie en su sano juicio trabaja para perder dinero y esto le ocurre a muchos empresarios, comerciantes y productores dada la baja o nula rentabilidad que existe hoy por hoy. Los costos internos tan altos son la consecuencia de políticas aplicadas para consolar a unos pocos y que paguen “unos muchos”. Y no estoy hablando de políticas sociales que siempre serán bienvenidas (con manejo racional) sino de gastos fiscales, burocracia con alto costo financiero y mala administración de fondos públicos. Es difícil encontrar un buen administrador en esta gestión del ejecutivo.



Y podría seguir con temas banales como vehículos del Estado, publicidad, reducción de viáticos y demás temas que no mueven la aguja económica de un país sino la ética de sus funcionarios, algo bastante ausente hoy en día.

No hubo una sola mención a algún error cometido por los gobernantes, a cosas que se podrían haber hecho (viviendas por ejemplo) y no se hicieron, a reconocer proposiciones fundamentadas de gente que no pertenece al FA pero quiere mejorar al país, a soluciones prácticas, que se entiendan y que lleguen a todos.



El jabón de la autocrítica es algo que hace 12 años escasea en estos gobiernos y lo peor no es equivocarse sino no reconocer los errores. Imposible corregir lo que no reconozco y seguro algo anda mal si en dos años perdemos 40.000 puestos de trabajo en un país tan chico como el nuestro.