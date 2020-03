Caceroleo (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimados Orientales:

Estoy en un todo de acuerdo con las medidas adoptadas por Nuestro Gobierno.



No apoyo el caceroleo, ni las intervenciones de quienes buscan mantener un protagonismo a ultranza.



Pero, teniendo en cuenta el esfuerzo de todo el sector privado, tanto empresarios, como sobre todo trabajadores, en su mayoría con sueldos bajos y también de aquellos que con poco o nulo éxito, intentan su “peso diario de subsistencia”.



Apoyo las sugerencias, de “una contribución patriótica”, pues “La Patria está en Peligro”.



No es justo, no compartir el esfuerzo económico por todos los Orientales.

“Salimos todos Juntos”, pero “Juntos Realmente”.



Estatales, Jefes Sindicales, unan su esfuerzo económico, al otro sector de la población que ya está siendo exigido.