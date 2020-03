Caceroleo (III)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El modo de protesta utilizado contra la dictadura está sufriendo una mutación propia de los virus. Por supuesto todo el mundo tiene derecho a expresarse y a exponer sus propuestas sin limitación alguna. Pero lo que se debe tener en cuenta es la responsabilidad que se asume al hacerlo.



La razón para utilizar este medio es la imposibilidad de hacer manifestaciones o cualquier forma de actos que vulneren la necesaria permanencia en casa, de todo aquel que no tenga necesidad de hacer lo contrario por trabajo o necesidades básicas. ¡Faltaría más! Lo que se dice es que recurro a un método por no poder usar el habitual.



Ahora, lo que corresponde es ver qué se propone para entender el método, para expresarlo. Y la verdad es tan contradictoria con lo que se está haciendo, que cuesta entender qué grado de sinceridad se expresa al decir que el gobierno hace lo correcto.



Sacar 500 palos verdes de las reservas equivale a sacar esa suma de lo que pueda y deba usar el gobierno en poco tiempo más para asumir los costos del hacer necesario para salir de esta situación y apoyar fuentes de trabajo hacia presente y futuro próximos.



¿Por qué no sacarlos de los fondos de los propios reclamantes? ¿Por qué no sacarlos del famoso Fondes ? ¿No será que lo que se fue en 15 años por despilfarro no vuelve más? ¿No será que haber mantenido el "crecimiento" de los salarios se llevó puestos 75.000 puestos de trabajo? ¿Cuándo será el día que pongamos todas las cartas sobre la mesa? ¿O alguien cree en serio que otro "default" es la solución?



Vázquez es casi lo que propuso el lunes. Olvidar la economía y gastar todo en "salud". En esa, en la que no pensó cuando en todo el mundo llovían las advertencias del virus. Cuando nos dejó con 100 kits de diagnóstico y casi sin tapabocas, alcohol y respiradores. Si esa va a ser la "oposición constructiva", es mejor que sea oposición a secas, sin disfraces, que es lo que están haciendo, el FA y sucursales...