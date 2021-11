Cabo Polonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Director de Turismo de Rocha, alertó sobre los riesgos sanitarios en el Polonio, en materia gastronómica.



Yo, humildemente, agregaría los constantes desechos “cloacales”. ¿A dónde van a parar, en un balneario que no posee servicio de cloacas...?

¿Qué estudios e inspecciones se realizan al respecto? ¿Dónde a acumulan, quién los controla? ¿Cada casa tiene un pozo negro? ¿Cuándo se saturaran las napas? ¿Quién lo sabe? ¿Será que un día haya que actuar de urgencia porque los desechos han llegado a las playas y al mar?



Polonio tiene mucho por regular, no sólo la cantidad de turistas diarios...



Esperemos no llegar tarde y que un día veamos la “mugre” flotando en el agua...